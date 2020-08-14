Rusya'da soyunma odasına getirilen ayı, futbolculara büyük korku yaşattı Rusya'da bir futbol takımının soyunma odasına getirilen ayı ortalığı adeta birbirine kattı. O esnada soyunma odasında bulunan futbolcular, büyük korku yaşadı.

Rusya'da eşine az raslanır bir olay yaşandı. Ülkenin sembolik hayvanı olarak kabul edilen ayı soyunma odasına getirildi.

Deyim yerindeyse soyunma odasının altını üstüne getiren ayı, o anda orada bulunan futbolcuların büyük korku yaşamasına neden oldu.

Bu olay saniye saniye görüntülenirken bazı futbolcuların telefonlarıyla çekim yapması dikkat çekti. Videonun sonunda ise futbolcuların sırtüstü yatan ayıyı elleriyle besledikleri görüldü.