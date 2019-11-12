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Rusya'da sermaye çıkışı düştü

Rusya'da sermaye çıkışının, bu yılın ocak-ekim döneminde 31,6 milyar dolar olduğu bildirildi.

12.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:46
Rusya'da sermaye çıkışı düştü

'da sermaye çıkışının, bu yılın ocak-ekim döneminde 31,6 milyar dolar olduğu bildirildi.

Rusya 'ndan yapılan açıklamada, ülkede geçen yılın ocak-ekim döneminde sermaye çıkışının 41,2 milyar dolar iken, rakamın, bu yılın aynı döneminde 31,6 milyar dolara gerilediği kaydedildi.

Açıklamada, özellikle dış borç ödemelerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha az olduğu, bu nedenle sermaye çıkışında düşüşün devam ettiği belirtildi.

Merkez Bankası tahminlerine göre, Rusya'da bu yıl toplamda 40 milyar dolarlık sermaye çıkışının gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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