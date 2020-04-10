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Rüştü Reçber, Barcelona, İspanya, Spor

Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı

Eski milli kaleci Rüştü Reçber, hastanede koronavirüs tedavisi gördüğü dönemde eski takımı Barcelona'nın durumunu yakından takip ettiğini söyledi.

10.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:16
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı

Bir dönem Barcelona, Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giyen eski milli kaleci Rüştü Reçber, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından taburcu edilmiş ve evde karantina süreci başlamıştı.

Ajansspor'a açıklamalarda bulunan Reçber, şu anda kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, "Allah'a şükür kurtardık. Çok iyi hissediyorum. Evde, karantina dönemindeyim. Arayan soran herkese teşekkür ederim. Ama bir uyarım var. Bu işin şakası yok. Hangi yaş gurubunda olursanız olun, bu tehlike ile karşı karşıyasınız. O nedenle herkes kendisine dikkat etmek durumunda. Genç, yaşlı dinlemiyor. Beş yıldır sigara içmiyorum. Sigara içerseniz bu hastalık karşısında durumunuz çok zor olur" ifadelerini kullandı.

"BARCELONA VE İSPANYA'NIN HER KÖŞESİNDEN DESTEK ALDIM"

Hastanede tedavi gördüğü süreçte eski kulübü Barcelona'nın kendisini sık sık aradığını aktaran Reçber, şöyle konuştu:

Hastanedeyken, Barcelona basın sorumlusu Chema beni sürekli aradı. Başkan Bartemeo'nun da beni merak ettiğini söyledi. Sürekli olarak Barcelona ve İspanya'nın her köşesinden destek mesajları aldım. Bu beni çok mutlu etti, daha güçlü hissettim. Tüm İspanya halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım en kısa zamanda insanlık olarak bu sorunu aşacağız. İspanya için en iyisini temenni ederim.

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Haber Yorumları (3)
BİROL AKARSU: Çok gemiş olsun Rüştü Recber
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
HÜSEYİN YAZICIBİÇEN: Çok sevindik iyilestigine gercekten kisiligin seviyen karekterin adamligin iyi tohum iyi hasat maşallah tarafli tarafsiz herkes tarafindan seviliyosun Ailene sevenlerine cok gecmiş olsun türkiye futbol liginin sembol abisi selamlar saygilar
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GURBETCİ: Bu Ciftde bir hastalik var hep daha popüler kalmak Magazin haberlerinde cikmak
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500
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