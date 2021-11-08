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Ruslardan ilk sinyal geldi! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı adım adım tekrarlanmaya gidiyor

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Ruslardan ilk sinyal geldi! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı adım adım tekrarlanmaya gidiyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile 1-1 beraber kalan Galatasaray, karşılaşmada Dmitri Zhivoglyadov'un 2 kez sarı kart görmesine rağmen oyundan ihraç edilmemesini gerekçe göstererek UEFA'ya hükmen galibiyet ya da maçın tekrarı talebiyle başvuruda bulunmuştu. Rusya Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Vyacheslav Koloskov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Maçı tekrar etmek için bir neden var. Geçmişte böyle bir vaka daha yaşamıştık" dedi.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle Uefa'ya başvuruda bulunmuştu. Bu başvuruya ilişkin Rus cephesinden yapılan açıklamada, karşılaşmanın tekrar edilebileceği belirtildi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Konuya ilişkin konuşan Rusya Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Vyacheslav Koloskov, "Maçı tekrar etmek için bir neden var. Geçmişte böyle bir vaka daha yaşamıştık. 2001'de Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Pimenov, iki sarı kart görmüştü ve oyuna devam etmişti. Sonucunda ise maç tekrar edilmişti." ifadelerini kullandı.

Lokomotiv Moskova'nın eski teknik direktörü Yuri Semin ise, "Maç tekrarı, Lokomotiv için iyi bir karar olur. Beraberlik hiçbir şekilde takıma yaramıyor, kazanmaları gerekiyor. Tekrar ihtimali varsa kazanma ihtimalleri ve bir üst tura yükselme şansları da olacaktır. Tekrar edilecek mi, bilmiyorum. Yönetmeliği iyi incelemek gerekiyor." dedi.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Kerem'e yapılan faul sonrasında Dmitri'ye kart çıktı. Sonrasında ise saha içi karışmıştı. Hakem bu bölgeye giderek Diagne'ye sarı kart çıkarmıştı. Ardından cezalandırılan isim Barinov olmuştu. Sonra yine Zhivoglyadov'a kart çıkmıştı. Hakem raporlarında ise Dmitri Zhivologlyadov'a tek kart verildiği gözüküyordu. Galatasaray da bu durum neticesinde UEFA'ya "maç tekrarı" için başvurduğunu açıklamıştı. UEFA, yapılacak incelemeler sonrasında kararını verecek.

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