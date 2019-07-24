- Rus ve Rejim uçakları İdlip'i vurdu

- Rus ve Rejim uçakları İdlip'i vurdu

- Rus ve Rejim uçakları İdlip'i vurduANKARA - İdlip'e bağlı Eriha beldesi Rus ve Rejim uçakları tarafından hedef alındı.

- Rus ve Rejim uçakları İdlip'i vurdu
ANKARA - İdlip'e bağlı Eriha beldesi Rus ve Rejim uçakları tarafından hedef alındı. Saldırıda birçok sivil hayatını kaybetti.
Sahadan alınan bilgiye göre; 16. 00 sularında İdlip'e bağlı Eriha beldesi Rus ve Rejim uçakları tarafından hedef alındığı belirtildi. Saldırılarda birçok sivil hayatını kaybederken çok sayıda yaralı olduğu da gelen bilgiler arasındadır.

Kaynak: İHA
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