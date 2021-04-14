Rus raket Alla Kudryavtseva, sosyal medyadan takipçilerine küfretti

Rus tenisçi Alla Kudryavtseva, hamileyken aldığı kiloları sebebiyle kendisini eleştiren takipçilerine çok ağır sözlerle cevap verdi. Kudryavtseva sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hamileliğim sırasında çok kilo aldım ve bu kilolardan kurtulabilmek için çabalıyorum. Denedim, çalıştım ve tenis kortuna geri döndüm. Şimdi beni rahat bırakın. S... g..." ifadelerini kullandı.
Alla Kudryavtseva, fiziğini eleştirenlere sosyal medyadan patladı. Hamileliği sırasında kilo aldığını belirten Kudryavtseva takipçilerine, "S... g..." dedi.
"KİLOLARDAN KURTULABİLMEK İÇİN ÇABALIYORUM"
33 yaşındaki profesyonel Rus tenisçi Alla Kudryavtseva, fiziği nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Bugün, kendisine gelen eleştirileri yanıtlayan sporcu bir de küfretti. Kudryavtseva, "Henüz 20 yaşında olanlar ve hamilelik sürecinde hiç kilo almayanlar. Hamileliğim sırasında çok kilo aldım ve bu kilolardan kurtulabilmek için çabalıyorum. Denedim, çalıştım ve tenis kortuna geri döndüm. Şimdi beni rahat bırakın. F... y..." şeklinde konuştu.