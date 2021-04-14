Rus raket Alla Kudryavtseva, sosyal medyadan takipçilerine küfretti

Rus tenisçi Alla Kudryavtseva, hamileyken aldığı kiloları sebebiyle kendisini eleştiren takipçilerine çok ağır sözlerle cevap verdi. Kudryavtseva sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hamileliğim sırasında çok kilo aldım ve bu kilolardan kurtulabilmek için çabalıyorum. Denedim, çalıştım ve tenis kortuna geri döndüm. Şimdi beni rahat bırakın. S... g..." ifadelerini kullandı.