Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı
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Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı

Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Ekonomi

Girişimci Nazım Salur tarafından kurulan Getir'de önemli bir hisse satışı gerçekleştirildi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Hokey arkadaşı ve ABD Hazinesi'nin "Putin'in çevresindekiler" listesine aldığı Vladimir Potanin, Getir'in 35 milyon dolarlık payını satın aldı.

Türkiye'de dijitalleşmeyle birlikte sık tercih edilen şirketlerden biri olan Getir'e Rusya'nın önemli iş insanlarından Vladimir Potanin ortak oldu. Rusya'nın saygın gazetelerinden Kommersant'ın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığıyla bilinen ve bankacılıktan madenciliğe kadar geniş bir alanda yatırımları olan Vladimir Potanin'in Türkiye'de yatırım kararı aldığı belirtildi. Potanin, bu kararının ardından bir süre araştırma yaptıktan sonra Türkiye'nin son dönemde revaç gösteren şirketlerinden Getir'in 35 milyon dolarlık payını satın aldı.

PUTİN İLE HOKEY ARKADAŞI

Putin'in sık sık oynadığı hokey maçlarının da değişmez oyuncusu Potanin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazinesi tarafından hazırlanan "Putin'in çevresindekiler" listesinde müeyyide uygulanan isimlerin başında geliyor. Türkiye'nin son dönemde popülerleşen şirketi Getir, Rusya'nın en zengin adamı Vladimir Potanin'in de ilgisini çekti.

TÜRK LİRASIYLA 301 MİLYON TL

Rus gazete, Potanin'in şirketi Interros'un en büyük yatırımcısı olduğu Winter Capital Partners'ın Getir'e ortak olduğunu belirtti. Winter Capital'in Getir'e yaptığı yatırım ise 35 milyon dolar (301 milyon TL).

Putin'e yakın bir başka isim olan Oligark Arkady Volozh'un da Getir hissesi alan Rus milyarderler arasında olduğu biliniyor.

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Barış Yahya Çinçin
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