Twitter'da "5 Rus" etiketinin tt olmasının ardından ülkemizdeki vatandaşlar, Rus bankaları hangisi? Rusya'ya ait bankalar nelerdir? Türkiye'de Rus bankası var mı? Kaç tane Rusya bankası var? merak etti. Peki, ülkemizde Rusya bankası var mı? Rusya destekli bankalar hangileri? Rus bankaları nelerdir, isimleri ne?

RUSYA BANKALARI NELERDİR? RUS BANKALARI HANGİLERİ?

Rusya sermayeli bankalar şu şekilde:

Sberbank of Russia

Vozrozhdenie Bank

VTB Bank

B&N Bank

Bank Saint Petersburg

Otkritie FC Bank

Post Bank (Russia)

Promsvyazbank

Raiffeisenbank (Russia)

Renaissance Credit

Transcapitalbank

UniCredit Bank Russia

Unistream

Uralsib

Viking Bank

Vnesheconombank

Rosbank

Rosselkhozbank

Credit Bank of Moscow

Evrofinance Mosnarbank

Gazprombank

Home Credit & Finance Bank

MDM Bank

Novikombank

Rossiya Bank

Russian National Commercial Bank

Russian Standard Bank

Russtroybank

Sberkassa

Tinkoff Bank

Vostochny Bank

SBERBANK RUSYA'NIN MI?

Sberbank (Türkçe: birikim bankası), Rusya merkezli bir devlet bankasıdır. Banka, 2015 yılına kadar "Rusya'nın Sberbankası" olarak biliniyordu. Sberbank'ın birçok Avrupa ülkesinde ve SSCB'den ayrılmış ülkelerde faaliyeti bulunmaktadır. 2014 yılı itibarıyla Rusya ve Doğu Avrupa'nın en büyüğü, Avrupa'nın ise en büyük üçüncü bankası seçilmiştir. Banka, 1991 yılında kurulmuş olup tarihi Cancrin'in 1841'deki mali reformlarına kadar gitmektedir. Bankanın merkezi Moskova'da yer almaktadır.

Sberbank, 2014 yılı itibarı ile Rusya'nın en büyük, Avrupa'nın üçüncü büyük ve dünyanın 33. büyük bankasıdır. Rusya Millî Servet Fonu, bankanın %51'ine sahiptir. Fon adına bankayı Rus Hükümeti yönetmektedir.

İNGİLTERE'NİN YAPTIRIM UYGULAYACAĞI 5 BANKA HANGİSİ?

İngiltere'nin yaptırım uygulayacağı 5 Rus bankaları şöyle:

- Rossiya

- IS Bank

- General Bank

- Promsvyazbank

- Black Sea Bank

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İngiltere'nin Rusya'ya karşı uygulayacağı yaptırım kararlarını açıklayan Johnson, "Putin'e amaçlarına müzakere masasında diplomasi ile ulaşma konusunda her türlü şansı tanıdık. Fakat, ihtimallerle de yüzleşmemiz gerekiyor. Putin'in Ukrayna'ya işkence etme ve boyunduruğu altına alma planına devam edeceğinden de şüpheleniyoruz. İngiltere ve müttefiklerimiz sayısız kez muhtemel bir işgal konusunda dünyayı uyardı. İngiltere, Ukrayna'ya yeni bir saldırıya karşı her türlü destekte de bulunarak 22 bin eğitmen, 2 bin anti tank füzesi, 100 milyon dolarlık ekonomik destek ve enerji bağımsızlığı ile ilgili destek verdi. Ayrıca 500 milyon poundluk gelişim desteği sözü verdik. Kiev'e gittiğimde Zelenskiy ile görüştüm, Münih'te yine görüştüm ve dün yine konuştum. Putin'in açıklamasından sonra kendisine İngiltere'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi bir kez daha teyit ettim" dedi.

İngiltere ve müttefiklerinin, Rusya'ya yaptırım uygulamaya başlayacağını açıklayan Johnson, Kremlin için stratejik kişileri hedef aldığını belirterek, "Bugün İngiltere 5 Rusya bankasını yaptırım listesine alıyor. Bu bankalar Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank ayrıca 3 kişiyi de yaptırım listesine dahil ediyoruz. Bu kişilerin İngiltere'deki varlıkları dondurulacak, ülkeye seyahat etmeleri yasaklanacak ve tüm İngilizlerin bu kişilerle herhangi bir ticaret yapması yasaklanacaktır. Bu hazırladığımız yaptırımların ilk aşamasıdır, geri kalanını her an uygulayabilecek şekilde hazır tutuyoruz. Durum daha da tırmanacak olursa ek yaptırımların uygulamaya konmasından çekinmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'DE RUS BANKASI VAR MI?

Ülkemizde şuan için Rusya bankası, Rusya sermayeli bir banka bulunmamaktadır.