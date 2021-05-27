Rumen basını yazdı: Başakşehir, Hagi'ye talip!
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Rumen basını yazdı: Başakşehir, Hagi'ye talip!

Rumen basını yazdı: Başakşehir, Hagi'ye talip!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Rumen basını, Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'nin, Glasgow Rangers'de forma giyen oğlu Ianis Hagi'ye, Medipol Başakşehir'in talip olduğunu yazdı.

Rumen basını, Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'nin, Glasgow Rangers'de forma giyen oğlu Ianis Hagi'ye, Medipol Başakşehir'in talip olduğunu yazdı.

Bu sezon İskoçya 1. Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Glasgow Rangers'ın 22 yaşındaki Rumen futbolcusu Ianis Hagi'yle alakalı önemli bir transfer iddiası geldi. Rumen basınına göre Galatasaray'ın efsane isimleri arasında yer alan Gheorghe Hagi'nin oğluna, Lazio ve Sevilla'nın yanı sıra Başakşehir de talip oldu. Hagi ise kendisi ve takım arkadaşlarıyla ilgilenen kulüplerin bulunmasını normal karşıladığını ancak şu anda tatil yaptığını, geleceğiyle ilgili kararı daha sonra vereceğini açıkladı.

Glasgow Rangers formasıyla bu sezon toplamda 45 maça çıkan Hagi, takımına 8 gol, 15 asistlik katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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