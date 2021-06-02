RTÜK'ten, kadına yönelik şiddet sahneleri için idari para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

RTÜK'ten, kadına yönelik şiddet sahneleri için idari para cezası

RTÜK'ten, kadına yönelik şiddet sahneleri için idari para cezası
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Masumiyet" dizisindeki kadına yönelik fiziksel şiddet sahneleri nedeniyle diziyi yayınlayan FOX TV'ye idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Masumiyet" dizisindeki kadına yönelik fiziksel şiddet sahneleri nedeniyle diziyi yayınlayan FOX TV'ye idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul'un haftalık olağan toplantısında, Masumiyet dizisi hakkında hazırlanan rapor görüşüldü.

Yapılan müzakereler sonucunda, başka bir kadınla evlilik arifesinde olan dizinin zengin karakterinin bir çalışanı ile yaşadığı ilişkide çıkan bir tartışmada, hamile olan kadını sandalyeyle dövmesi ve faili meçhul bir şekilde ağır yaralı olarak arabadan atması sahnelerini içeren Masumiyet dizisinin, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'u ihlal ettiğine karar verildi.

Üst Kurul, bu sahneler nedeniyle diziyi yayınlanan FOX TV'ye idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Halk TV ve KRT'ye de idari para cezası

Üst Kurul toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında, Akşener'in Rize ziyaretine ilişkin yaşanan polemiğin sunucu Şirin Payzın tarafından "kadına yönelik şiddet" olarak yorumlandığı Halk TV'nin "Sözüm Var" programı da incelendi.

RTÜK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerinde cinsiyet ayrımcılığı veya kadına yönelik şiddeti azmettirici söylemler bulunmadığını, Cumhurbaşkanı tarafından cinsiyetinden bağımsız olarak siyasetçilerin gittiği yerlerde demokratik protestolarla karşılaşılabileceğinin belirtildiğini tespit ederek, iki parti liderinin siyasi atışmalarından izleyicileri kadına şiddet konusuna yönlendirmenin yayın ilkesi ihlali olduğuna karar verdi.

Buna göre, 6112 sayılı kanunun yayın hizmetine ilişkin tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini düzenleyen 8. maddesinin "ı" bendi gereği Halk TV'ye idari para cezası verildi.

RTÜK, ayrıca KRT'de yayınlanan "Söz Meclisi" programına konuk olan Rifat Serdaroğlu'nun, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi hakkındaki "15 Temmuz gibi ne olduğu belli olmayan darbeler…. Bunlar gibi dandik darbeye muhatap olmadım ki ben. Darbenin hasına muhatap oldum." ifadeleriyle en başta şehit ve gazilere, TBMM ve Cumhurbaşkanının itibarına, cuntaya direnen güvenlik güçlerine ve sivil halka hakaret ettiği ve iftirada bulunduğuna karar vererek, söz konusu yayını yasa ihlali olarak değerlendirdi.

Ayrıca Serdaroğlu'nun yayının bir başka bölümündeki sözlerini de 6112 sayılı kanuna aykırı bulan RTÜK, kanala idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

Nikah töreni ve düğünlerde 15 Haziran'dan sonra yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek, kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamaya son...
Nikah töreni ve düğünlerde 15 Haziran'dan sonra yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek, kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamaya son...
Nikah törenleri, nikah merasimi şeklindeki düğünler, kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması, azami 100 davetli olması...
Nikah törenleri, nikah merasimi şeklindeki düğünler, kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması, azami 100 davetli olması...

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Hasan Polatkan Adnan Menderes Binali Yıldırım
Magazin Alişan Müge Anlı Oğuzhan Koç Demet Özdemir
Spor Gervinho Abdullah Avcı Merih Demiral Roland Garros Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
RTÜK'ten, kadına yönelik şiddet sahneleri için idari para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 17:15:23. #1.15#

title