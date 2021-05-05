RTÜK'ten onay: Spotify 10 yıl daha Türkiye'de
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RTÜK'ten onay: Spotify 10 yıl daha Türkiye'de

RTÜK'ten onay: Spotify 10 yıl daha Türkiye'de
İhlas Haber Ajansı / Perihan Kara - Haberler | Güncel

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, İsveç merkezli müzik ve podcast uygulaması Spotify'ın lisans başvurusunu onayladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), pandeminin pasını silmek amacıyla yayıncılara önemli kolaylıklar sundu. Bu doğrultuda yayıncıların ödemek zorunda kaldıkları Reklam Üst Kurul paylarını 3 ay askıya alındı. Ayrıca medya kuruluşlarının RTÜK'e ulaştırma yükümlülüğü bulunduğu Yeminli Mali Müşavir Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu gönderme süresini öteleyen Üst Kurul, zor durumdaki yerel yayıncılar için yeni bir karar daha aldı.

KANAL/FREKANS TAKSİT ÜCRETLERİNİN SON ÖDEME TARİHİ ERTELENDİ

Toplanan Üst Kurul, 6112 sayılı Kanun'a göre RTÜK'ün gelirleri arasında yer alan, karasal ortamdan yayın yapan kamu ve özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan alınan televizyon kanal, multipleks kapasite ve radyo frekans yıllık kullanım ücretlerinin temmuz ayı taksitine ilişkin düzenleme kararı aldı. Üst Kurul her sene ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere dört eşit taksitte ödenen frekans ücretinin yaz ödemesini 4 ay durdurdu. Buna göre koronavirüs salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden olumsuz etkilenen yerel yayıncıların ekonomik yüklerini hafifletmek amacıyla son ödeme tarihi 31 Temmuz olan temmuz ayı kanal/frekans taksit ücretlerinin son ödeme tarihi 30 Kasım'a ertelendi.

SPOTİFY'A LİSANS ONAYI

Ayrıca RTÜK, dünyanın en çok kullanılan müzik platformu Spotify'ın başvurusunu değerlendirdikten sonra kuruluşa lisans verdi. Spotify, RTÜK'ten aldığı isteğe bağlı yayıncılık lisansıyla 10 yıl süreyle Türkiye'de faaliyetlerini sürdürebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Perihan Kara

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