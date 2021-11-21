Royal Hastanesi Bandırmaspor - Kocaelispor maçının ardından

SPOR Toto 1'inci Lig 13'üncü hafta karşılaşmasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 yendi. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Gürsel ise, "Maçı kazanmak istiyorduk ve başardık. Bizim için önemli bir maçtı. Kolay olmadı. Maçın geneline bakarsak ilk yarıda iki, üç net pozisyonumuz var. Bunları değerlendirebilseydik. Daha rahat devreye girebilirdik. Kontrollü bir oyun oldu. İkinci yarıda hızlı çıkışlarımız oldu. Pozisyon öncesi son pasları bulamadık. İyi kullansak pozisyonlar gol olacaktı. Stoperimiz Lokman'ın omzu çıktı, ona da geçmiş olsun diliyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra da devamı gelir" diye konuştu.