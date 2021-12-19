Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-1

STAT: Bitci Timsah Park

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Emir Eray Eyisoy, Mehmet Akıncık

TFF 1'inci Lig'in 18'inci hafta mücadelesinde Royal Hastanesi Bandırmaspor deplasmanda Bursaspor'u 1-0 yendi.

5'inci dakikada Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Burak Süleyman'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Doğan Can Davas'ın kafa vuruşu direkten döndü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Royal Hastanesi Bandırmaspor deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup etti.

Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Spor Haberleri

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