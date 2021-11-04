Royal Antwerp - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 4 Kasım Perşembe Royal Antwerp - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman? FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe'nin maçı saat kaçta merak ediliyor. Royal Antwerp - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Royal Antwerp ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan mücadele son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. UEFA Avrupa Ligi E grubu 4. maçında deplasmanda Royal Antwerp'e konuk olan FB mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Vatandaşlar konu ile ilgili internette en çok "Royal Antwerp - Fenerbahçe maçı ne zaman? Galatsaray Royal Antwerp Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? FB maçı ne zaman, kaçta? Royal Antwerp - Fenerbahçe maçı saat kaçta?" gibi soruları aratmakta.

ROYAL ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Royal Antwerp - Fenerbahçe 4 Kasım Perşembe bugün saat 23:00 'da başlayacak.

ROYAL ANTWERP - FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Royal Antwerp - Fenerbahçe maçı Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacak.

ROYAL ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Antwerp'da, Bosuilstadion Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE'DE YILDIZ FUTBOLCULAR KADRODA YOK

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo, takımdaki yerlerini alamayacak. Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Serdar Aziz ile Mesut Özil de kadroda yok. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Royal Antwerp: Butez; Vines, Almeida, Bataille, De Laet; Yusuf, Verstraete; Gerkens, Fischer, Benson; Frey.

Fenerbahçe: Berke Özer, Tisserand, Kim Min-Jae, Novak, Osayi-Samuel, Sosa, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can, Meyer, Berisha

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