Royal Antwerp-Fenerbahçe
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelenin hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: BosuilHakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor BeljoRoyal Antwerp: Butez, Vines, Almeida, Bataille, de Laet, Yusuf, Verstraete,...
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelenin hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Bosuil
Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo
Royal Antwerp: Butez, Vines, Almeida, Bataille, de Laet, Yusuf, Verstraete, Gerkens, Fischer, Benson, Frey
Fenerbahçe: Berke Özer, Tisserand, Min-jae, Novak, Osayi-Samuel, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Meyer, Berisha
Vitor Pereira'dan şaşırtan tercihler! Royal Antwerp-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
Ortalık ayağa kalktı! Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi
TFF: "Galatasaray-Lokomotiv maçına seyirci alımında tüm sorumluluk UEFA'dadır. TFF'nin müdahil olması ve Galatasaray'a ceza vermesi mümkün değildir."