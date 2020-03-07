Ross Brawn: “Korona karşısında gereksiz riskler alamayız ama her şeyi bırakmamız imkânsız.”
Formula 1’de yeni sezon, 13 ile 15 Mart arasında Avustralya’da başlayacak.
Formula 1’de yeni sezon, 13 ile 15 Mart arasında Avustralya’da başlayacak. Ancak koronavirüs tehdidi, birçok spor organizasyonunun ertelenmesine neden olduğu için yarış hakkında belirsizlikler vardı.
F1 yönetim kademesi, takvimin ilk üç yarışı olan Avustralya, Bahreyn ve Vietnam yarışlarının yapılacağını açıkladı. Organizasyonunun motor sporları yöneticisi Ross Brawn, yarışlardaki riskleri en aza indirmek için yoğun bir çalışma döneminde olduklarını belirtti.
Brawn: "Yalnızca spor için değil bütün insanlık için zor bir sınavdan geçiyoruz. Ve maalesef hepimiz, korona tehdidi altındayız. Yönetim olarak önceliğimiz sağlığı korumak. Bunun için yoğun bir çalışmadan geçiyoruz. Ülkelerdeki sağlık kurumlarıyla çözümler arıyoruz. Örneğin, tüm takımların seyahat eden çalışan sayısını azalttık. Korona karşısında gereksiz riskler alamayız ama her şeyi bırakmamız imkânsız. Çünkü sporun insanlara getirdiği rahatlığı biliyoruz. Şu anda takvimdeki ilk üç yarışın yapılacağını söyleyebilirim. Sonrasına bakacağız."
Formula 1'de 2020 sezonunun takvimi ise şu şekilde:
15 Mart: Avustralya Grand Prix
22 Mart: Bahreyn Grand Prix
5 Nisan: Vietnam Grand Prix
19 Nisan: Çin Grand Prix
3 Mayıs: Hollanda Grand Prix
10 Mayıs: İspanya Grand Prix
24 Mayıs: Monaco Grand Prix
7 Haziran: Azerbaycan Grand Prix
14 Haziran: Kanada Grand Prix
28 Haziran: Fransa Grand Prix
5 Temmuz: Avusturya Grand Prix
19 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
2 Ağustos: Macaristan Grand Prix
30 Ağustos: Belçika Grand Prix
6 Eylül: İtalya Grand Prix
20 Eylül: Singapur Grand Prix
27 Eylül: Rusya Grand Prix
11 Ekim: Japonya Grand Prix
25 Ekim: ABD Grand Prix
1 Kasım: Meksika Grand Prix
15 Kasım: Brezilya Grand Prix
29 Kasım: Abu Dabi Grand Prix
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