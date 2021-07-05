Röportaj verirken gözyaşlarına boğulan Merve Akpınar'a Fenerbahçe'den destek: Türkiye'deki kız çocuklarının umudusun

Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar geçen gün gözyaşlarına boğularak yaptığı açıklamada, "Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek hep beni dışladılar. O zaman kendime bir söz verdim. 'Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim' diye" demişti. Fenerbahçe Spor Kulübü, Akpınar'a destek vererek, "Senin ve cesaret verdiğin tüm kız çocuklarının yanındayız!" ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı. Taraflı tarafsız herkes paylaşıma beğeni yağdırdı.