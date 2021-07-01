Rönesans Holding eğitime katkılarını sürdürüyor
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Rönesans Holding eğitime katkılarını sürdürüyor

Rönesans Holding eğitime katkılarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Rönesans Eğitim Vakfı'nın başlattığı eğitim projelerinin son adresi Ankara oldu.

Rönesans Eğitim Vakfı'nın başlattığı eğitim projelerinin son adresi Ankara oldu.

Rönesans Holding'den yapılan açıklamaya göre, Rönesans Holding bünyesinde sosyal sorumluluk projeleri yürütmeye devam eden Rönesans Eğitim Vakfı, Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi projesi ile eğitim projelerine bir yenisini ekliyor.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği ile imzalanan protokol çerçevesinde Rönesans tarafından inşa edilecek lisenin, eğitime 2023 yılında başlaması planlanıyor.

Kurulduğu günden bu yana eğitim projelerini odağında tutan vakıf, Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi'nin temellerini attı. Rönesans, 19 bin 900 metrekare arsa üzerinde yer alacak Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi kampüsü içerisindeki öğrenci çalışma alanlarından sosyal ve sportif alanlara kadar her detayı "farklılık yaratacak şekilde" tasarlıyor.

Sürdürülebilirlik anlayışı önemsenerek projelendirilen okul kampüsünde 24 derslikli okul binası, 240 kişilik kapalı spor salonu ve 200 yataklı öğrenci pansiyonu bulunuyor. Geniş kampüste aynı zamanda laboratuvarlar, atölyeler, açık ve kapalı sosyal ve sportif alanlar da yer alacak.

Rönesans Eğitim Vakfı, başta eğitim olmak üzere pek çok alanda faaliyetlerini sürdürerek sosyal sorumluluk projeleri, kalıcı eserleri ve lisans öğrencilerine yönelik yürüttüğü burs ve kişisel gelişim programları ile geleceğe katkı sunuyor.

Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi; İstanbul, Ankara, Yozgat, Kahramanmaraş, Amasya, Malatya ve Bursa'da anaokulu, ortaokul, lise, fen lisesi ve meslek yüksekokullarının yanı sıra kütüphane ve hastane gibi kalıcı eserleri bulunan Rönesans Eğitim Vakfı'nın 9. eseri olma özelliği taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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