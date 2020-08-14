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Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi

Juventus'ta teknik direktörlüğe getirilen Andrea Pirlo, takımı yeniden inşa etmek istiyor. Bu anlamda genç teknik adamın, Ronaldo'yu telefonla arayarak kadroda kendisini düşünmediğini bildirdiği ifade ediliyor.

Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp
14.08.2020 07:57 | Son Güncelleme: 14.08.2020 08:36

Juventus geçirdiği iki sezonda 89 maça çıkıp 65 gol atan Cristiano Ronaldo için siyah beyazlı kulüpte yolun sonu yavaş yavaş görünüyor. 35 yaşındaki Portekizli yıldızın yıllık 31 milyon Euro'luk maaşından kurtulmak isteyen Torino kulübünün, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan süperstarı elden çıkarmak için çalışmalara başladığı iddia edildi.

RONALDO'YU ARAYIP "SENİ İSTEMİYORUM" DEDİ

İspanyol gazeteci Guillem Balague, Juve'nin 'CR7'yi teklif ettiği takımlar arasında Barcelona'nın da bulunduğunu duyurdu. Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan erken veda sonrasında teknik direktörlüğe getirilen Andrea Pirlo, takımı yeniden inşa etmek istiyor. Genç teknik adamın, Ronaldo'yu telefonla arayarak, kadroda kendisini düşünmediğini bildirdiği ifade ediliyor. Eski takımı Real Madrid'e dönme fikrine sıcak bakmayan Ronaldo'nun Barcelona'nın teklifini kabul edip Messi ile takım arkadaşı olabileceği belirtiliyor.

ROBERT LEWANDOWSKI'YE 'ALTIN TOP' ÖDÜLÜNÜ VERİN

Bayern Münih ile inanılmaz bir sezonu geride bırakan Robert Lewandowski 44 maçta 58 gol atıp, 8 de asist yaparken, pandemi sebebiyle iptal edilen ödül törenleri nedeniyle belki de muhtemel bir yılın futbolcusu ödülünü kaçırmış olacak. Bu konu üzerine harekete geçen Bayern Münih patronu Karl-Heinz Rummenigge, FIFA ile temaslara başladı. Daha önce 'Dünyada Yılın Futbolcusu' ödülünü hiçbir Bundesliga oyuncusunun kazanamamasının da etkili olduğu görüşmelerde Lewa için umut ışığı doğdu. Rummenigge, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile yaptığı görüşme sonrası, "Infantino ile yılın futbolcusu seçimlerinin yapılıp yapılamayacağı konusunda konuştum. FIFA, Altın Top vermeyi ciddi olarak düşünüyor. Lewandowski'nin Altın Top kazanmasını çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.

MÜSLÜMANLARIN DA HAYATI DEĞERLİDİR

İngiltere'de eleştiri oklarının hedefinde yer alan Mesut Özil, Çin'deki Müslüman Uygur Türkleri ile ilgili paylaşımlarından sonra daha sert tepkilerle karşılaştı. Yıldız futbolcu, kulübü Arsenal'in bu konuda "Mesut'un şahsi görüşüdür. Bir futbol kulübü olarak Arsenal hiçbir zaman siyasete dahil olmayacak" açıklamasına yanıt verdi: "Arsenal'e saha içinde ve dışında çok şey verdim, bu yüzden, gördüğüm tepki bende hayal kırıklığı yarattı. Siyasete karışmadıklarını söylediler ama bu siyaset değil. Arsenal'in Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Değerlidir) hareketine destek verdiğini gördük. Ama keşke Müslümanlar için de aynısını yapsalardı. 'Müslümanların hayatı değerlidir' diyebilirlerdi" ifadelerini kullandı.

DAHA İMZAYI ATMADAN İNDİRİM İSTEDİLER

Manchester United-Jadon Sancho flörtünde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Pandemi nedeniyle birçok kulübün futbolcularından maaşlarında indirim yapmalarını beklemesi olağan karşılanırken, ManU, henüz resmi sözleşme imzalamamasına rağmen İngiliz futbolcudan bu talepte bulundu. İngiliz futbolcunun kulübü Dortmund'un da 108 milyon Euro'luk bonservis talebinde ısrarcı olduğu belirtildi.

İHTİYAÇTAN SATILIK TAKIM

Pandemiden en yoğun şekilde etkilenen takımların başında gelen Valencia'da Jose Gaya dışında tüm oyuncuların satılık olduğu duyuruldu. İspanyol ekibinde şu ana kadar Ferran Torres 40 milyon Euro'ya Manchester City'ye, Francis Coquelin de 8 milyon Euro'ya Villarreal'e transfer oldu. Zorlu geçen sezonun ardından La Liga'da ancak dokuzuncu olabilen kulüp, UEFA Şampiyonlar Ligi gelirlerinden de mahrum kalacak. Valencia'nın bu sezon daha mütevazı bir kadro ile mücadele edeceği ifade edildi.

Kaynak: Hürriyet

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