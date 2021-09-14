Ronaldo yerle bir oldu! Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United, deplasmanda Young Boys'a 2-1 yenildi
Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu maçında Manchester United, deplasmanda Young Boys'a 2-1 mağlup oldu. Cristiano Ronaldo'nun golüyle maçta öne geçen Kırmızı Şeytanlar, 35. dakikada 10 kişi kaldığı mücadelede İsviçre ekinin 2 golüne engel olamadı.
Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında Manchester United, deplasmanda Young Boys'la karşılaştı. İsviçre'de Wankdorf Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İngiliz devi 2-1 kaybetti.
KIRMIZI KART TÜM PLANLARI BOZDU
Manchester United'ın golünü 13. dakikada Cristiano Ronaldo atarken 35. dakikada Wan-Bissaka kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü kaybeden Kırmızı Şeytanlar,66. dakikada Ngamaleu ve 90+5. dakikada Siebatcheu'nun golüne engel olamayarak karşılaşmayı 2-1 kaybetti.
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