Ronaldo tüm otoritesini kaybediyor! Takım arkadaşlarının hamlesiyle neye uğradığını şaşırdı - Haberler
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Ronaldo tüm otoritesini kaybediyor! Takım arkadaşlarının hamlesiyle neye uğradığını şaşırdı

Haberler.com - Spor
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Manchester United'ın yıldızları Maguire ve Rashford'un Ronaldo'ya karşı kazan kaldırdığı öne sürüldü. Portekizli yıldızın soyunma odasındaki liderliğine karşı çıkan futbolcuların bu durumdan oldukça rahatszılık duyduğu iddia edildi. Rashford sosyal medyada yaptığı paylaşımla iddiaları yalanlarken, Maguire ise sessiz kaldı.

Sezon başında Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, takım içindeki tüm dengeleri bozdu. Portekizli yıldızın liderliğinden rahatsız olan bazı futbolcular isyan bayrağını çekti.

RONALDO'NUN LİDERLİĞİNDEN RAHATSIZLIK DUYUYORLAR

Bild'de yer alan habere göre, Manchester United'da Marcus Rashford ile Harry Maguire, Ronaldo'nun takımda liderliğe soyunmasından rahatsızlık duyuyor. Bu durumun takımda kutuplaşmaya yol açmasından endişelenirken Rashford sosyal medyadan yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı.

RASHFORD İDDİALARI YALANLADI

İngiliz futbolcu yaptığı paylaşımda, "Lütfen ayrılık aramaktan vazgeçin" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo, Manchester United, Marcus Rashford, Spor, Haberler

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