Ronaldo, sevgilisine aylık 105 bin dolar harçlık veriyor

18.02.2020 22:10 | Son Güncelleme: 18.02.2020 22:10

Juventus forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun, sevgilisi Georgina Rodriguez'e harçlık verdiği ortaya çıktı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre yıldız oyuncu, Rodriguez'e lüks yaşaması için 105 bin dolar veriyor. 26 yaşındaki model, Ronaldo'dan olan 3 yaşındaki kızı Alana Martina'nın yanı sıra Ronaldo'nun 3 çocuğuna da annelik yapıyor.Georginia Rodriguez, 35 yaşına giren Cristiano Ronaldo'ya doğum günü hediyesi olarak Mercedes marka lüks otomobil almıştı.

"ONU GÖRDÜĞÜMDE TİTRİYORDUM"

Gucci'de satış görevlisi olarak çalışırken tanıştığı Ronaldo ile rüya gibi bir ilişki yaşayan Georgina Rodriguez, geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına verdiği röportajda, "Onu gördüğümde titriyordum ama aramızda bir elektriklenme olmuştu. Çok utangaç biriydim ve bu durum beni üzüyordu ama Cristiano, tek bir bakışıyla bana derinden dokunmuştu. Sonrasında da bana davranışı, beni sevmesi ve benimle ilgilenmesi, tüm olumsuzlukları örttü" demişti.