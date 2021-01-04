Ronaldo rekoru kırınca Pele, sosyal medyada gol sayısını 1283'e yükseltti

Juventus'lu Cristiano Ronaldo, Udinese karşısında attığı gollerle Pele'nin 757 gollük rekorunu geçti. Bunun üzerine Brezilyalı efsane futbolcu sosyal medyadaki gol sayısını 1283 olarak güncelledi.

Udinese karşısındaki performansıyla futbol kariyerindeki gol sayısını 758'e yükselten Cristiano Ronaldo, Pele'yi geçerek tarihin en golcü ikinci oyuncusu konumuna geldi.

Futbol tarihinin bu önemli kilometretaşında bir basamak gerileyen Brezilyalı efsane, Instagram bio'sunu "1283 golle tarihte en çok gol atan oyuncu" olarak güncelledi.

15 SEZON ÜST ÜSTE 20 GOL BARAJINI GEÇTİ

35 yaşındaki Ronaldo, üst üste 15 sezon 20 gol barajını aşma başarısını da gösterdi.