Ronaldo, Premier Lig'de zirveye yerleşti! Manchester United'da haftalık 480 bin sterlin kazanacak

Eski takımı Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo tüm dünyada ses getiren bir transfere imza attı. Yıldız futbolcunun merak konusu olan yıllık maaşı da netleşti. Haftalık 480 bin sterlin alacağı öğrenilen Portekizli futbolcu, Premier Lig'in en çok kazananı olacak.