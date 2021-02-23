Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılarak PSG'ye gitmek istediği iddia edildi
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Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılarak PSG'ye gitmek istediği iddia edildi

23.02.2021 18:48 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:56

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun ayrılık kararı aldığı ve bunu menajeri Jorge Mendes'e ilettiği iddia edildi. Portekizli oyuncunun PSG'ye gitmeyi planladığı belirtildi.

İtalyan devi Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, takımdan ayrılıyor. Libero Gazetesi'nde görev yapan Fabio Santini, 7 Gold kanalında yaptığı açıklamalarda oyuncunun ayrılık kararı aldığını ifade etti.

Santini'nin açıklamasında, Cristiano Ronaldo'nun ayrılık kararını menajeri Jorge Mendes'e ilettiği ve yeni bir macera istediği iddia edildi.

"PSG'YE GİTMEYİ PLANLIYOR"

Cristiano Ronaldo'nun yeni durağına ilişkin de açıklamada bulunan Santini, "Portekizli yıldız, Fransa'ya PSG'ye gitmeyi planlıyor. Durumun nasıl gelişeceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Juventus'un da bir süredir oyuncunun yüksek maaşından dolayı rahatsız olduğu ve yolları ayırmaya sıcak bakabileceği belirtiliyordu.

Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılarak PSG'ye gitmek istediği iddia edildi
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