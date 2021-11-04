Ronaldo'nun gidişiyle makineye dönüştü! Karim Benzema ve Real Madrid tarih yazdı

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Real Madrid, evinde Shakhtar Donetsk'i 2-1 mağlup etti. Madrid, Ukrayna ekibi deplasmanda da 5-0 mağlup etmişti. Maçta perdeyi 14'te Benzema açtı. Benzema bu golle, Real Madrid'in Avrupa Kupaları'ndaki 1000. golünü kaydetti. Kendisi de, bir kulübün Avrupa Kupaları'ndaki 1000. golünü kaydeden futbolcu olarak tarihe geçti.

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Benzema, 61'de bir kez daha sahneye çıktı. Fransız yıldız bu golle Şampiyonlar Ligi'nde 75 ve üzeri gol atan 3 oyuncunun arkasına geçti. Bu isimler Ronaldo, Messi ve Lewandowski.

PUSKAS'TAN BU YANA

İki kez ağları havalandıran Karim Benzema, kulüp efsanelerinden Ferenc Puskas'tan bu yana Real Madrid formasıyla Avrupa Kupalarında 2+ gol atan en yaşlı (33 yaş 319 gün) ikinci futbolcu oldu.

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