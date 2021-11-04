Ronaldo'nun gidişiyle makineye dönüştü! Karim Benzema ve Real Madrid tarih yazdı
Shakhtar'ı 2-1 yenen Real Madrid Madrid, Benzema'nın attığı golle Avrupa Kupaları'nda 1000. gole ulaşan ilk takım oldu, tarihe geçti. Benzema da Şampiyonlar Ligi tarihinde 75 gol barajını geçen dördüncü oyuncu oldu.
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Real Madrid, evinde Shakhtar Donetsk'i 2-1 mağlup etti. Madrid, Ukrayna ekibi deplasmanda da 5-0 mağlup etmişti. Maçta perdeyi 14'te Benzema açtı. Benzema bu golle, Real Madrid'in Avrupa Kupaları'ndaki 1000. golünü kaydetti. Kendisi de, bir kulübün Avrupa Kupaları'ndaki 1000. golünü kaydeden futbolcu olarak tarihe geçti.
İLKLERE GİRDİ
Benzema, 61'de bir kez daha sahneye çıktı. Fransız yıldız bu golle Şampiyonlar Ligi'nde 75 ve üzeri gol atan 3 oyuncunun arkasına geçti. Bu isimler Ronaldo, Messi ve Lewandowski.
PUSKAS'TAN BU YANA
İki kez ağları havalandıran Karim Benzema, kulüp efsanelerinden Ferenc Puskas'tan bu yana Real Madrid formasıyla Avrupa Kupalarında 2+ gol atan en yaşlı (33 yaş 319 gün) ikinci futbolcu oldu.