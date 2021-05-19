Ronaldo'nun 2 milyon dolar değerindeki aracı görenleri büyülüyor

Dünya futbolunun gördüğü en büyük yeteneklerden biri olan Cristiano Ronaldo otomobil tutkusuyla tanınıyor. Yıldız futbolcunun garajında 20 spor ve lüks araba bulunuyor. Portekizli golcünün garajına son eklediği araba ise görenleri mest etti. Ronaldo, 1.9 milyon dolar karşılığında Ferrari Monza SP1 sahibi oldu. 36 yaşındaki golcünün garajında Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, Bentley, Maserati, Audi ve BMW marka otomobiller bulunuyor.

Juventus'ta bu sezon hem Serie A'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde takımıyla başarı yakalayamayan Ronaldo, kendine teselli hediyesi olarak Ferrari Monza SP1 aldı. Yıldız futbolcunun 1.9 milyon dolar değerindeki yeni aracı garajının en nadide parçası oldu.

Ferrari Monza SP1

Otomobil tutkusu olduğu bilinen yıldız futbolcunun garajında bilenen 20 süper spor ve lüks model bulunuyor. Bu otomobillerden en pahalısı 2 yıl önce aldığı 2.8 milyon dolarlık Bugatti Chiron olmuştu. 4 çocuk babası Ronaldo'nun tüm otomobillerinin toplam değeri, 30 milyon dolara ulaştı. Juventus'un yıldızının garajındaki en ekonomik otomobilin değeri 55 bin dolar ile Mercedes'in C sınıfı Coupe modeli. Ronaldo'nun koleksiyonundaki diğer markalar şöyle: Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, Bentley, Maserati, Audi, BMW.

İşte o otomobillerden bazıları;

Bugatti Chiron - 3 milyon dolar

Lamborghini Aventador LP700-4 - 550 bin dolar