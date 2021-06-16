Ronaldo'dan Avrupa Şampiyonası sponsoruna darbe! Bir hareketi 4 milyar dolar kaybettirdi

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Portekiz ile Macaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında önünde duran Coca-Cola'yı kamera açısından çıkararak köşede duran suyu önüne çekti. Suyu göstererek "Size yeter" diyen Ronaldo bu davranışıyla turnuvanın sponsorlardan biri olan Coca-Cola'ya 4 milyar dolar değer kaybettirdi.