Ronaldo'dan Avrupa Şampiyonası sponsoruna darbe! Bir hareketi 4 milyar dolar kaybettirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ronaldo'dan Avrupa Şampiyonası sponsoruna darbe! Bir hareketi 4 milyar dolar kaybettirdi

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Portekiz ile Macaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında önünde duran Coca-Cola'yı kamera açısından çıkararak köşede duran suyu önüne çekti. Suyu göstererek "Size yeter" diyen Ronaldo bu davranışıyla turnuvanın sponsorlardan biri olan Coca-Cola'ya 4 milyar dolar değer kaybettirdi.

Ronaldo, Avrupa Şampiyonası'ndaki basın toplantılarında ürün yerleştirme yöntemiyle masalarda bulundurulan Coca-Cola şişelerinin yanında konuşmayı reddetti. Juventus'un yıldızı Coca-Cola şişelerini kaldırırken, elindeki suyu göstererek "Bu size yeter" dedi. Coca Cola'nın ise turnuvanın sponsorlarından olduğu anlaşıldı.

HİSSELERİ 55.22 DOLARA DÜŞTÜ

Ronaldo'nun hareketi sosyal medyada gündem olurken, İspanyol Marca gazetesi, Coca Cola'nın hisselerinin de 56.10'dan 55.22 dolara düştüğünü bildirdi.

Böylelikle şirketin 242 milyar dolarlık hisseleri, 238 milyar dolara gerileyerek 4 milyar dolarlık bir değer kaybına uğradı.

Ronaldo'dan Avrupa Şampiyonası sponsoruna darbe! Bir hareketi 4 milyar dolar kaybettirdi
Haber Yorumları (1)
RESUL KARAKAYA: Sözde müslüman kardeşlerime, şu hıristiyan futbolcuyu örnek almalarını tavsiye ederim.
Cevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Hande Ataizi Kerimcan Durmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ronaldo'dan Avrupa Şampiyonası sponsoruna darbe! Bir hareketi 4 milyar dolar kaybettirdi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 10:10:31. #1.13#

title