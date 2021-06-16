Ronaldo'dan Avrupa Şampiyonası sponsoruna darbe! Bir hareketi 4 milyar dolar kaybettirdi
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Portekiz ile Macaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında önünde duran Coca-Cola'yı kamera açısından çıkararak köşede duran suyu önüne çekti. Suyu göstererek "Size yeter" diyen Ronaldo bu davranışıyla turnuvanın sponsorlardan biri olan Coca-Cola'ya 4 milyar dolar değer kaybettirdi.
Ronaldo, Avrupa Şampiyonası'ndaki basın toplantılarında ürün yerleştirme yöntemiyle masalarda bulundurulan Coca-Cola şişelerinin yanında konuşmayı reddetti. Juventus'un yıldızı Coca-Cola şişelerini kaldırırken, elindeki suyu göstererek "Bu size yeter" dedi. Coca Cola'nın ise turnuvanın sponsorlarından olduğu anlaşıldı.
HİSSELERİ 55.22 DOLARA DÜŞTÜ
Ronaldo'nun hareketi sosyal medyada gündem olurken, İspanyol Marca gazetesi, Coca Cola'nın hisselerinin de 56.10'dan 55.22 dolara düştüğünü bildirdi.
Böylelikle şirketin 242 milyar dolarlık hisseleri, 238 milyar dolara gerileyerek 4 milyar dolarlık bir değer kaybına uğradı.