Ronaldinho'nun annesi Dona Miguelina, 71 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho'nun 2,5 aydır hastanede koronavirüs tedavisi gören annesi Dona Miguelina hayatını kaybetti. 71 yaşında hayata gözlerini yuman Miguelina, Aralık ayında koronavirüse yakalanmıştı.
Dünyada koronavirüs salgınının etkisi görülmeye devam ediyor. Hayatın her alanında etkisini hissettiren salgın, futbolcuların ailelerini de etkiliyor.
Dünyaca ünlü Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho da koronavirüs salgını nedeniyle acı haber alan isimlerden birisi oldu. Barcelona'nın eski yıldızının annesi Dona Miguelina, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
2,5 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU
Miguelina, Aralık ayında yaptırdığı testinin pozitif çıkmasının ardından Porto Alegre'de hastaneye kaldırılmıştı. O zamandan beri annesinin yanında olan Ronaldinho'ya acı haber bugün geldi ve Dona Miguelina yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu.