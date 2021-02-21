Ronaldinho'nun annesi Dona Miguelina, 71 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Dünyada koronavirüs salgınının etkisi görülmeye devam ediyor. Hayatın her alanında etkisini hissettiren salgın, futbolcuların ailelerini de etkiliyor.

Dünyaca ünlü Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho da koronavirüs salgını nedeniyle acı haber alan isimlerden birisi oldu. Barcelona'nın eski yıldızının annesi Dona Miguelina, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

2,5 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Miguelina, Aralık ayında yaptırdığı testinin pozitif çıkmasının ardından Porto Alegre'de hastaneye kaldırılmıştı. O zamandan beri annesinin yanında olan Ronaldinho'ya acı haber bugün geldi ve Dona Miguelina yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu.