Ronaldinho'nun annesi Dona Miguelina, 71 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ronaldinho'nun annesi Dona Miguelina, 71 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

21.02.2021 13:08 | Son Güncelleme: 21.02.2021 13:15
Ronaldinho'nun annesi Dona Miguelina, 71 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho'nun 2,5 aydır hastanede koronavirüs tedavisi gören annesi Dona Miguelina hayatını kaybetti. 71 yaşında hayata gözlerini yuman Miguelina, Aralık ayında koronavirüse yakalanmıştı.

Dünyada koronavirüs salgınının etkisi görülmeye devam ediyor. Hayatın her alanında etkisini hissettiren salgın, futbolcuların ailelerini de etkiliyor.

Dünyaca ünlü Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho da koronavirüs salgını nedeniyle acı haber alan isimlerden birisi oldu. Barcelona'nın eski yıldızının annesi Dona Miguelina, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ronaldinho'nun annesi Dona Miguelina, 71 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

2,5 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Miguelina, Aralık ayında yaptırdığı testinin pozitif çıkmasının ardından Porto Alegre'de hastaneye kaldırılmıştı. O zamandan beri annesinin yanında olan Ronaldinho'ya acı haber bugün geldi ve Dona Miguelina yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay İrem Derici Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Umut Bulut Ersun Yanal Fatih Terim
Tüm Haberler İzmir Muğla Beşiktaş Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ronaldinho'nun annesi Dona Miguelina, 71 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 13:15:27. #1.15#
title