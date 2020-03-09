SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Spor
Ronaldinho, Paraguay, Spor

Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Brezilyalı yıldız Ronaldinho, Paraguay'da sahte pasaportla yakalandıktan sonra hakim karşısına çıkmış ve beraatını istemişti. Paraguay mahkemesinin Ronaldinho ve ağabeyinin yurt dışına çıkabilecekleri gerekçesiyle hapis cezası almalarına karar verdi. Ronaldinho, 6 ay hapis yatacak.

09.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:31
Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Paraguay'da sahte pasaportla yakalanan ünlü Brezilyalı efsane Ronaldinho 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuklanmasının ardından avukatları aracılığıyla tutuksuz yargılanmak isteyen Ronaldinho ve beraberindeki ağabeyi Roberto'nun bu taleplerinin yurt dışına çıkma ihtimalleri sebebiyle reddedildiği ve 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Ülkeye sahte pasaportla giriş yaptıktan sonra Paraguay polisinin bir ihbar üzerine kaldığı otele gelen Ronaldinho, süreç boyunca polis nezaretinde kalmış ve kelepçelenerek mahkemeye çıkarılmıştı.

FARKLI BİR SUÇA KARIŞMA İHTİMALLERİ VAR

Öte yandan Globoesporte'nin haberine göre Ronaldinho ve ağabeyinin karıştıkları farklı bir suçları olma ihtimalleri sebebiyle Paraguay'da hapishaneye gönderildiklerini ancak bu diğer suçun ne olduğu konusunda henüz net bir bilginin bulunmadığı kaydedildi.

Ronaldinho ve ağabeyinin avukatı Sergio Queiroz yaptığı açıklamada müvekkillerinin sahte pasaport kullandıklarını bilmedikleri ve süreç ilerlerken güvenlik güçleriyle tam uyumlu şekilde çalışmaları sebebiyle beraat taleplerinin devam edeceğini açıkladı.

Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Haberin Videosu:

Ünlü futbolcu Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

34 şehit verdiğimiz saldırıda gazi olan asker o anları anlattı Spor
34 şehit verdiğimiz saldırıda gazi olan asker o anları anlattı
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Spor
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz? Spor
Canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz?
'Onu hiç çıplak görmedim' diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı Spor
"Onu hiç çıplak görmedim" diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı
Benzin ve motorin fiyatlarına çok büyük indirim geliyor Spor
Benzin ve motorin fiyatlarına çok büyük indirim geliyor
Yunanistan sınırında bulunan reşit olmayan göçmenlere Almanya el uzattı Spor
Yunanistan sınırında bulunan reşit olmayan göçmenlere Almanya el uzattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mahir Ünal Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Abdülhamit Gül
Magazin Dilek Yaman Elçin Sangu Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Tamer Tuna Berkay Şahin Gökhan Gönül İsmail Kartal Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana Avrupa Sivasspor Yunanistan
Şu an buradasınız: Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 10:39:20. #1.15#