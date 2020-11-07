Ronald Koeman, Messi'yi Betis maçında ilk 11'e almadı
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Ronald Koeman, Messi'yi Betis maçında ilk 11'e almadı

07.11.2020 19:33 | Son Güncelleme: 07.11.2020 19:42

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Real Betis maçında Arjantinli futbolcu Lionel Messi'yi yedek kulübesine çekti.

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Nou Camp'ta Real Betis'i ağırlayan Barcelona'da Lionel Messi karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Messi'nin Şampiyonlar Ligi grup maçında Dinamo Kiev'e karşı karşılaşmanın son dakikalarında top rakipteyken baskı yapmaması tartışmaları beraberinde getirmişti.

Barcelona'nın Hollandalı çalıştırıcısı Ronald Koeman maç sonunda Arjantinli oyuncuya destek çıkmasına rağmen bugün Messi'yi yedek kulübesine çekti.

Ronald Koeman, Messi'yi Betis maçında ilk 11'e almadı
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