Roma-Trabzonspor maçına doğru
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Roma-Trabzonspor maçına doğru

Roma-Trabzonspor maçına doğru
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarın Trabzonspor karşısında yine kazanmak için oynayacaklarını söyledi.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarın Trabzonspor karşısında yine kazanmak için oynayacaklarını söyledi.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak Roma'nın Portekizli çalıştırıcısı Mourinho, maç öncesinde kulübün Trigoria'daki tesislerinde bir basın toplantısı düzenledi.

Mourinho, deplasman gol kuralının kalkmış olmasına ilişkin, "Bundan sonra önceki döneme göre daha fazla uzatma devreleri izleyeceğimizi düşünüyorum. Bu bizim yaklaşımımızı biraz değiştirir ama çok değil. Bizim amacımız, sonuçtan bağımsız olarak her zaman kazanmak için oynamak. Bize beraberlik de yetiyor. 80. dakikada durum berberse risk almamalıyız." dedi.

UEFA Konferans Ligi play-off turunda video yardımcı hakem uygulamasının (VAR) olmaması hakkında Mourinho, "Uyum sağlamamız gerekiyor. Halen yanılıyor olabilirim ama Trabzonspor'un ilk maçtaki golü ofsayttı. Yarınki maçta en azından gol çizgisi teknolojisine sahip olacağız. Bu da bir gelişme. UEFA'nın zorluğunu anlıyorum. Şu anda bu teknolojiye sahip olmayan ülkelerden takımların katıldığı yeni bir turnuva. Gelişmesi gereken bir turnuva olarak kabul edilmeli." ifadelerini kullandı.

Mourinho, kurada Trabzonspor ile eşleşmeleriyle ilgili olarak, "Kura konusunda çok şanslı değildik. Güçlü rakiplerden birini çektik. Sadece finalde VAR olacak yanılmıyorsam. Finale ulaşırsak göreceğiz." diye konuştu.

Portekizli teknik adam, sezon öncesi takımda herkese oynama şansı verdiğini ancak bu maç önce şu an kadroda bir değişikliğe gitmeyi düşünmediğini dile getirdi.

Jose Mourinho, önlerinde Trabzonspor maçı olduğunu, önce bu karşılaşmaya daha sonra da ligdeki Salernitana müsabakasına odaklanmaları gerektiğini ifade ederken, "Gelişen bir takımız. Her maçı kazanmaya çalıştığımızı söyleyebilecek bir durumdayız. Şu anda önümüzdeki maça odaklanmış durumdayız. Bu yüzden çok fazla değişiklik düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Trabzonspor, Bologna'dan Stefano Denswil'i renklerine bağladı
Trabzonspor, Bologna'dan Stefano Denswil'i renklerine bağladı
Çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Sivas maçına aşısız ve biletsiz girmeye çalıştı
Çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Sivas maçına aşısız ve biletsiz girmeye çalıştı
Beşiktaş, Alman ekibi Schalke'den Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı
Beşiktaş, Alman ekibi Schalke'den Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Şentop Jens Stoltenberg Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Hande Erçel Burcu Biricik Merve Boluğur Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Burak Elmas Rıza Çalımbay Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Roma-Trabzonspor maçına doğru - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 16:02:34. #1.15#

title