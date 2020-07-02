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Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti

Serie A ekiplerinden Roma forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, bir başka İtalyan devi Napoli ile imza aşamasına geldi. Roma'nın Napoli'nin 25 milyon euroluk teklifini kabul ettiği yazıldı.

02.07.2020 16:38 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:46

Roma'da son dönemde beklediği kadar forma şansı bulamayan Cengiz Ünder, Napoli'ye transfer olmak üzere. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Roma ve Napoli, milli futbolcunun transferi için anlaştı.

Roma'nın Cengiz Ünder için yapılan 25+5 milyon avroluk teklifi kabul ettiği ifade edildi. Haberde ayrıca milli futbolcunun yeni takımında yıllık 3 milyon avro kazanacağı belirtildi.

PANDEMİ SONRASI FİYAT DÜŞTÜ

Jose Callejon'un takımdan ayrılacak olmasından dolayı kesenin ağzını açan Napoli, corona virüsü salgınından önce Roma'nın talep ettiği 40 milyonu dahi ödemeye hazırdı ancak pandemi sonrası pazarlıklar sertleşti. İlk etapta 34 milyon avroya düşen Roma, daha sonra 25 + 5 milyonluk kabul etti.

BU SEZON DÜŞÜK PERFORMANS GÖSTERDİ

2017 yılında Başakşehir'den ayrılıp Roma'ya gelen 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon takımında istediği performansı gösteremedi. Cengiz Ünder, 2019/20 sezonunda Roma'yla 21 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
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