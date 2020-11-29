Roma kulübünün tesislerinde 15 adet bomba bulundu

İtalya Seria A takımlarından Roma'nın antrenman tesislerinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 15 adet bomba bulundu. Tesislerde çalışma yapan işçilerin fark ettiği bombalar için harekete geçen İtalyan ordusu, tesisleri güvenli bölge statüsünde boşaltarak, bombaları çıkardı.

Roma Kulübü sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden, İtalyan ordusuna bağlı bomba imha ekiplerinin Trigoria tesislerinde bombaları çıkartırken çekilen bir fotoğraf paylaşarak, "Her gün göremeyeceğiniz türden bir şey. Kulübün antrenman tesisleri Trigoria'da geçmişi İkinci Dünya Savaşı'na dayanan bir grup bombayı güvenli ve başarılı şekilde çıkardılar. İtalyan ordusu ve bomba imha ekibine çok teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

TESİSLERDE ÇALIŞAN İŞÇİLER FARK ETTİ

İtalyan basınında konuyla ilgili çıkan haberlerde de Alman yapımı 100 milimetre kalibreli 15 havan topu bombaların, tesislerde çalışma yapan işçiler tarafından dün fark edildiği belirtildi.

KAÇAN ALMAN ASKERLERİ BIRAKTI İDDİASI

Bombaların fark edilmesinden sonra tesislerdeki faaliyet sonlandırılırken, İtalyan ordusunun sabah saatlerinde 150 metre çapında alanı güvenli bölge statüsünde boşaltıp, bombaları çıkardığı kaydedildi. Bombaların 1944'te kaçan Alman askerlerince terk edilmiş olabileceği ifade edildi.