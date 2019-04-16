Roma Kulübü, Drake ile Fotoğraf Çektirmeyi Yasakladı!

Fotoğraf çekildiği oyunculara kötü şans ve uğursuzluk getirdiğine inanılan Drake'in son kurbanı Paris Saint-Germain oldu. PSG 'nin Lille'e 5-1 mağlup olduğu maç öncesinde takımın yıldız defansı Layvin Kurzawa ünlü şarkıcı ile fotoğraf çektirmişti. PSG'nin berabere kalması halinde bile şampiyonluğunu ilan edeceği maçta 5 gol yiyerek mağlup olması büyük bir şok yaşattı.

UĞURSUZLUĞA İLGİNÇ ÖNLEM

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma Kulübü de Drake içi bahsedilen uğursuzluk kehaneti için ilginç bir önlem aldı. Roma Kulübü sosyal medyadan konuyla ilgili paylaşımda bulundu: ve 'Sezon sonuna kadar bütün oyuncularımızın Drake ile fotoğraf çekilmesi yasaklanmıştır' ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF ÇEKTİREN YENİLİYOR

Ardından bir sosyal medya kullanıcısı 'Drake Laneti'nin kurbanı olan tüm futbolcuları gösteren bir fotoğraf paylaştı. O paylaşımda Drake ile fotoğraf çektiren futbolcuların o hafta mağlubiyet aldıkları görüldü.

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