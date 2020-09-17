Roma Galatasaray'a Marcao için 12 milyon euro teklif etti
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Roma Galatasaray'a Marcao için 12 milyon euro teklif etti

İtalyan devi Roma, Marcao'yu transfer etmek için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar ilk etapta bonservis bedelini düşük bulup teklifi reddederken, iki kulüp arasındaki pazarlıkların devam ettiği belirtildi.

17.09.2020 09:10 | Son Güncelleme: 17.09.2020 09:23

Transferlerini tamamlamayan kulüplerden olan ve orta sahaya adam arayan Galatasaray, sürpriz bir teklifle karşı karşıya kaldı. Kadrosuna 1. sınıf bir stoper arayan İtalyan devi Roma, Galatasaray defansının banko oyuncusu Marcao için transfer teklifinde bulundu.

CİMBOM RAKAMI AZ BULDU

Marcao için teklif edilen bonservis rakamın 12 milyon euro olduğu öğrenildi. Ancak rakamı az bulan Galatasaraylı kurmaylar Roma'nın yapmış olduğu bu teklifi kabul etmedi.

ROMA TEKLİFİNİ ARTIRIR MI?

Ancak Galatasaray kulübüne yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Roma'nın teklifi arttırması durumunda transferin gerçekleşme ihtimali var.

İSTENİLEN RAKAM 16 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Marcao için istediği rakamın 16 milyon euro civarında olduğu da gelen haberler arasında. Marcao'nun satılması durumunda Galatasaray stoper transferi yapacak.

(Takvim)

Roma Galatasaray'a Marcao için 12 milyon euro teklif etti
Haber Yorumları (5)
EMOXX: sat gitsin sat gitsin koy aaqq sattt sattt satttttt
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MAGMULA: bu adam ingiltere yada almanya da olsa en az 25- 30 milyon deger biçilir. yası da genc oldukca kaliteli biri insallah ucuza verilmez.
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MUSTAFA: Bu adam 25 milyondan aşağı gitmez de bakmayın bizim ligin kalitesizliğinden dolayı 15 verirlerse satılır.
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