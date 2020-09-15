Roma, forma taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor
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Roma, forma taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in kadrosunda yer aldığı Roma, forma taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açmaya karar verdi.

Roma, forma taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor
15.09.2020 21:11 | Son Güncelleme: 15.09.2020 21:26

Süper Lig'e 3-0'lık Fatih Karagümrük mağlubiyetiyle kötü bir başlangıç yapan Yeni Malatyaspor'un başı yeni forması nedeniyle derde girdi.

İtalyan devi Roma, formasını taklit ettiği suçlamasıyla Sarı siyahlıları mahkemeye verme kararı aldı. İtalyan basınındaki haberlere göre; Yeni Malatyaspor'un böyle bir forma seçimi yapmadan önce Roma'dan izin alması gerekiyordu ve bu yüzden yeni formalar Malatya'nın ciddi bir tazminat ödemesine sebep olabilir.

Roma, forma taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor

"BİR SPONSOR AYNI FORMAYI NASIL YAPABİLİR?"

İtalyanlar ayrıca, iki takımın forma sponsoruna da tepki gösterdi ve "Bir sponsorun başka bir ülkedeki departmanı aynı formayı nasıl yapabilir?" yorumunda bulundu.

Haber Yorumları (1)
BENCE: aynı amrkaar farkı takımalrı formaarını hep benzer yapıyor. adidas nike hep aynı tip formaalr yapıyor. bence onu saçmalık
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