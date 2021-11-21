Roksan Kunter kimdir, kaç yaşında?

Güzel spiker Roksan Kunte Özkan, Bein Sports ekranlarında görülen isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Programlarda dikkatleri üzerine çeken isimler arasında yer alan Roksan Kunter kimdir? detaylar haberimizde.

ROKSAN KUNTER KİMDİR?

Roksan Kunter, 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Fransa'da iletişim üzerine aldığı eğitimin ardından Türkiye'ye dönüş yapan Roksan Kunter, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon bölümünde eğitim görmüştür. Basketbolcu Erman Kunter'in kızı olan Roksan Kunter, uzun yıllar basketbol oynamıştır.

23 Aralık 2013 Pazartesi günü 2. Abdülhamid'in soyundan gelen spor spikeri Roksan Kunter, TV2 Kurumsal İletişim Yöneticisi Emir Özkan ile dünyaevine girmiştir.

Roksan Kunter boyu 1.78'dir. II. Abdülhamit'in torunlarından Osman Nami Osmanoğlu'nun torunudur. Aynı zaman da Hürrem Sultan da büyük babaannesidir. İsmi Hürrem'in asıl adı Roksölan'dan gelmektedir. Fransa da iletişim okuduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Radyo Televizyon Programcılığı okumuştur. 10 yıla yakın basketbol oynamıştır. Ünlü antrenör Fehmi Sadıkoğlu'nun radyocu Mehmet Ayhan ile tanıştırmasıyla oyunculuk kariyeri başlamıştır. Basketbol sahalarında röportajlar yapmaya başlamıştır. A Haber, NTV'den sonra Bein Sports'da spikerlik yapmaya başlamıştır.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet