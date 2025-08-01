Real Madrid'de forma giyen Brahim Diaz'la ilgilendiği öne sürülen Fenerbahçe'nin asıl hedefinin ise Rodrygo olduğu iddia ediliyor. Bu gelişme, taraftar cephesinde büyük heyecan uyandırdı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen ekip, bu kez çok daha ses getirecek bir girişimde bulunmayı planlıyor. Peki, Rodrygo Fenerbahçe'ye mi geliyor?

DEV İSİMLERLE KADRO GÜÇLENDİRİLİYOR

Sarı-lacivertli takımın transfer politikasında hız kesilmiyor. Milan Skriniar ve Semedo'nun imzalarıyla kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, şimdi ise taraftarı heyecanlandıracak başka bir yıldız için kolları sıvadı. Yapılan hamleler, sezon öncesi ciddi bir planlamanın habercisi niteliğinde.

RODRYGO İSMİ GÜNDEMİ SALLIYOR

Son dönemde transferde adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe için bu kez çok daha iddialı bir gelişme ortaya atıldı. Real Madrid'de forma giyen Brahim Diaz'la ilgilendiği öne sürülen Fenerbahçe'nin asıl hedefinin ise Rodrygo olduğu iddia ediliyor. Bu gelişme, taraftar cephesinde büyük heyecan uyandırdı.

SÜPER LİG'E DAMGA VURABİLİR

Rodrygo'nun transferi gerçekleşirse, Süper Lig'e damgasını vurabilecek bir yıldız Fenerbahçe forması giymiş olacak. 90 milyon euro piyasa değeriyle dikkat çeken oyuncunun kiralık olarak kadroya katılması hedefleniyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertliler sadece kadro kalitesini değil, marka değerini de yukarıya taşıyacak.