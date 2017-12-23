Rockets'a İkinci Los Angeles Vurgunu

NBA'de Los Angeles Clippers, özellikle ikinci yarıdaki skorer performansının yardımıyla deplasmanda Houston Rockets'ı 128-118 yendi.



Sezonun 13. galibiyetini alan Clippers'ta Austin Rivers 36 sayı ve 7 asist, Lou Williams 32 sayı ve 7 asistle galibiyetin mimarları olurken, DeAndre Jordan ise 15 sayı ve 20 ribaunt ile double-double yaptı.



Bu sezon 6'ncı kez sahadan yenik ayrılan Rockets'ın All-Star oyuncusu James Harden 51 sayı, 8 asist, 4 ribaunt ve 3 top çalma ile kariyerinin en iyi performanslarından birini sergilemesine rağmen takımına galibiyeti getiremedi. Eric Gordon 28 sayı, Ryan Anderson 14 sayı ve 10 ribaunt ile skora destek verdi.



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