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Robin van Persie, Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu

Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan dünya yıldızı Robin van Persie, kariyerine başladığı ve emekli olmadan önce son olarak formasını giydiği Feyenoord'un yardımcı antrenörü oldu. 37 yaşındaki oyuncu, aynı dönemde Fenerbahçe'de öğrenicisi olduğu Dick Advocaat'ın yardımcılığını üstlenecek.

07.08.2020 16:11 | Son Güncelleme: 07.08.2020 16:52

Fenerbahçe'nin eski isimleri Hollanda devi Feyenoord'da bir araya geldi. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen eski yıldız futbolcu Robin van Persie, kariyerine başladığı kulüpte yardımcı antrenör olacak. Yapılan açıklamada, 2019 yılında futbolu bırakan 37 yaşındaki eski futbolcunun teknik direktör Dick Advocaat'ın yardımcılığını üstleneceği belirtildi.

"TEKNİK EKİBE YARDIMCI OLACAĞIM"

Takımla ilk idmanına bugün çıkan van Persie, "Bu resmi bir pozisyon değil ve kendime bir unvan vermekte zorlanıyorum. Günler geçtikçe görevim netleşecek. Takımla hangi konularda ilgilenmekten hoşlanacağımı keşfederek bunlara yoğunlaşacağım. Teknik ekibe de yardımcı olacağım." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DE ÖĞRENCİSİYDİ

Fenerbahçe'de 2015-18 sezonlarında forma giyen Robin van Persie, sarı-lacivertlilerde Advocaat yönetiminde futbolcu olarak görev almıştı. Hollandalı eski santrafor, 72 yaşındaki tecrübeli teknik adamla bu kez teknik kadroda beraber çalışacak.

DEV KULÜPLERDE OYNADI

Futbol kariyerinde Arsenal ve Manchester United gibi İngiltere'nin önemli takımlarında görev alan Van Persie, Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından altyapısından yetiştiği Feyenoord'da 2018-19 sezonunda forma giyerek futbol kariyerini noktalamıştı.

Robin van Persie, Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu

Kaynak: AA

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