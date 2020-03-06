Roberto Soldado: Fenerbahçe'ye gittiğimde beni unuttular

06.03.2020 08:57 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:26

İspanya La Liga ekiplerinden Granada'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski golcüsü Roberto Soldado, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

Granada'da 28 maçta 6 gol, 7 asistle oynayan Soldado, İspanya'ya geri dönmesinin mucize gibi olduğunu kaydetti.

İşte Soldado'nun sözleri;

"Villarreal'den 2017'de ayrıldığımda duygularım iyi değildi ve kendimden şüphe etmeye başladım. Yüksek seviyede oynayama devam edebileceğimden emin değildim. Bu nedenle Fenerbahçe'nin teklifi geldiğinde tereddüt etmedim. Bu ekonomik açıdan da önemliydi. Tekrar İspanya'ya gelmenin zor olacağını da biliyordum. Granada'ya geldiğim için ise çok şanslıyım"

"TÜRKİYE'DE BENİ UNUTTULAR"

"Türkiye'ye gitmeye karar verince birçok insan beni unuttu. Türk futbolu, Avrupa'da pek fazla takip edilmediği için iki yıl ortadan kaybolmuş gibi göründüm."

"RÜYA GİBİ BİR SEZON"

"İspanya'ya geri dönmem için kapıların kapı olduğunu da sanmıştım ama tanrıya şükür buradayım. Granada'da rüya gibi bir sezon geçiriyoruz"

"ÖNCEDEN FUTBOL DAHA ZORDU"

"Bugünün futbolunda gençler futbola çok daha hazırlıklı ve profesyonellik duygusuyla geliyorlar. Benim zamanımda öyle değildi. Madrid'de yalnızdım, Real Madrid'de oynuyordum, gençtim, param vardı."

"FORVET OLMAMI BABAM İSTEDİ"

"Babam bana çocukken eğer futbolcu olmak ve para kazanmak istiyorsam forvet olmam gerektiğini söyledi. Ben de onu dinledim. O ve annem bana saygı duymayı, mütevazı olmayı, iyi bir insan olmayı öğrettiler. Ve eğer iyi bir insansanız, iyi bir futbolcu olmak daha kolaydır"

FENERBAHÇE'DE 19 GOL

Roberto Soldado, Fenerbahçe'de toplamda 59 maça çıkarken 19 gol atıp 11 asist başarısı göstermişti.

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