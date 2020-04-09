Roberto Carlos'un Sao Paulo'ya Attığı Harika Serbest Vuruş Golü Mart 2010'da oynanan Brezilya Ligi maçında Corinthians ve Sao Paulo karşı karşıya geliyor. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Roberto Carlos, harika bir vuruşla efsaneleşmiş serbest vuruş gollerine bir yenisini daha ekliyor.

Mart 2010'da oynanan Brezilya Ligi maçında Corinthians ve Sao Paulo karşı karşıya geliyor. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Roberto Carlos, harika bir vuruşla efsaneleşmiş serbest vuruş gollerine bir yenisini daha ekliyor. Kaynak: Dugout