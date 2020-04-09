Roberto Carlos'un Sao Paulo'ya Attığı Harika Serbest Vuruş Golü
Mart 2010'da oynanan Brezilya Ligi maçında Corinthians ve Sao Paulo karşı karşıya geliyor. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Roberto Carlos, harika bir vuruşla efsaneleşmiş serbest vuruş gollerine bir yenisini daha ekliyor.
09.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:32
Mart 2010'da oynanan Brezilya Ligi maçında Corinthians ve Sao Paulo karşı karşıya geliyor. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Roberto Carlos, harika bir vuruşla efsaneleşmiş serbest vuruş gollerine bir yenisini daha ekliyor.
Kaynak: Dugout