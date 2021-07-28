Roberto Carlos'a göre EURO 2020'nin en iyisi Luke Shaw
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Roberto Carlos'a göre EURO 2020'nin en iyisi Luke Shaw

Roberto Carlos'a göre EURO 2020'nin en iyisi Luke Shaw
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Brezilyalı eski yıldız futbolcu Roberto Carlos, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) en beğendiği performansı, İngiliz oyuncu Luke Shaw'ın gösterdiğini söyledi.

Brezilyalı eski yıldız futbolcu Roberto Carlos, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) en beğendiği performansı, İngiliz oyuncu Luke Shaw'ın gösterdiğini söyledi.

ABD basınına konuşan Carlos, kendisi gibi sol bek pozisyonunda görev alan ve oyun anlayışındaki benzerlik nedeniyle İngiltere'de "Shawberto Carlos" lakabı takılan Luke Shaw'ın, EURO 2020'deki performansından oldukça etkilendiğini söyledi.

Manchester Unitedlı defans oyuncusunun kariyerinden istikrar yakalaması gerektiğinden bahseden Roberto Carlos, "EURO 2020'nin en iyi oyuncusu Luke Shaw'du. Bu şekilde devam etmek zorunda. Bu oyununu sürdürürse unutulmaz oyuncular arasına adını yazdırabilir." değerlendirmesinde bulundu.

2021 Kupa Amerika finalinde Brezilya'nın Arjantin'e yenilerek elenmesinden büyük üzüntü duyduğunu kaydeden Carlos, "Ama Lionel Messi'nin milli takımda ilk kez kupa kazanmasına da çok sevindim. O kupaya gerçekten ihtiyacı vardı." dedi.

Profesyonel futbolculuğu kariyerinde aynı takımda sahaya çıktığı en iyi oyuncu olarak Brezilyalı eski yıldız Ronaldo'yu gösteren Roberto Carlos, rakip olduğu oyuncular arasında en iyisinin Portekizli eski yıldız Luis Figo olduğunu söyledi.

Uzun yıllar Real Madrid'de futbol kariyerini sürdürmesinin ardından Fenerbahçe'de 2007-10 yılları arasında görev alan Roberto Carlos, 2013-14'te Sivasspor, 2015'te ise Akhisarspor'da teknik direktörlük yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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Roberto Carlos'a göre EURO 2020'nin en iyisi Luke Shaw - Haberler Spor
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