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Batı Çalışma Grubu, Robert Prosinecki, Malatyaspor, Kayserispor, Spor

Robert Prosinecki: Liglerin ertelenmesi gündeme gelmeli

HES Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, 2-1 kazandıkları BtcTurk Malatyaspor maçının ardından kulüp tesislerinde yaptığı açıklamada, "Hes Kablo Kayserispor'u ligde tutmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

16.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:24
Robert Prosinecki: Liglerin ertelenmesi gündeme gelmeli

HES Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, 2-1 kazandıkları BtcTurk Malatyaspor maçının ardından kulüp tesislerinde yaptığı açıklamada, "Hes Kablo Kayserispor'u ligde tutmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1'lik sonuçla geçen Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı. Futbolcular antrenmanda koşu, ısınma ve fitness çalışması yaptı.

PROSINECKI:  "KAYSERİSPOR'U LİGDE TUTMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ" Antrenman öncesi konuşan Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, oynadıkları her maçın final havasında olduğunu belirterek, "Bu durum futbolcularımızın ve bizim üstümüzde bir baskı yaratıyor. Bu baskı altında oynamak kolay değil. BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında skoru korumak adına geri çekilmemiz de bu nedenleydi. Kaybetseydik ligde kalma şansımızı epey düşürecektik. Şuan Fenerbahçe maçına hazırlanıyoruz. Genel olarak durumlar nasıl bilmiyoruz. Liglerin iptal olması gibi bir durum konuşuluyor. Biz şuan maçlar oynanacakmış gibi düşünüp çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kayserispor'u ligde tutmak için elimizden geleni yapacağız" dedi."LİGLERİN ERTELENMESİ GÜNDEME GELMELİ"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in liglerin ertelenmesi gerektiğini söylemesinin hatırlatılması üzerine Prosinecki, "Bütün dünyada bir panik var. Küresel bir problem var. Avrupa'da ki çoğu lig ertelendi. Benim ülkemde okullar ve ligler tatil edildi. Çoğu yerde koronavirüs nedeniyle önlemler alınıyor. Avrupa'ya kıyasla çok büyük bir tehlike görülmüyor, fakat son oynadığımız maçta taraftarın olmaması, bomboş bir stada oynamak futbolun doğasına aykırı. Futbol bu şekilde olmaz. Avrupa'da olduğu gibi burada da liglerin ertelenmesi gündeme gelmeli. Yetkililer nasıl bir önlem alır bilmiyorum ama taraftarsız bir futbol içimize sinen 1 durum değil" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜAntrenman görüntüsüRobert Prosinecki'nin açıklamalarıGenel Detay

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Kaynak: DHA

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