Rizespor Teknik Direktörü Tomas: Seriye devam etmek istiyoruz

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Yeni bir seri başlattık. Gençlerbirliği maçıyla bu seriye devam etmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü Gençlerbirliği ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Stjepan Tomas idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni bir seri başlattıklarını söyleyen Tomas, "Gençlerbirliği maçında bu seriye devam etmek istiyoruz. Önemli bir maç, zor maç olacağını biliyoruz. Gençlerbirliği iyi bir takım. İyi pas yapıyor, bizim doğru cevap vermemiz lazım. Pazar günü 3 puan alarak hep beraber kutlayacağız" dedi.

'EN AZ 2 OYUNCU ALMALIYIZ'5 Ocak'ta başlayacak transfer döneminde en az 2 oyuncu almak istediklerini belirten Tomas, "Kafamızda en az 2 oyuncu almak var. Çalışmalar devam ediyor. Bizim için zor olacak. Gerekli yabancı sayımız zaten var. 3 kişi dışarıda. Diamonde, Umar ve Dimitrios. Bizim için karar vermek zor olacak ama en az 2 oyuncu almamız gerekiyor" ifadesini kullandı.'YOĞUN BİR TEMPOYA GİRİYORUZ'

Tomas,"Yoğun bir fikstür ile yoğun bir tempoya giriyoruz. Haftada iki maç oynayacağız. Sakat oyuncularımız var. Remy'nin tedavisine İstanbul'da devam ediliyor, Emir Dilaver, Boldrin, Melnjak ve Abdullah Durak'ın da tedavileri sürüyor. Futbolcuların durumu maç günü netleşecek. Yasin Pehlivan'da cezası nedeniyle karşılaşmada görev alamayacak "dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ