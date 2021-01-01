Rizespor Teknik Direktörü Tomas: Seriye devam etmek istiyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Rizespor Teknik Direktörü Tomas: Seriye devam etmek istiyoruz

01.01.2021 16:48 | Son Güncelleme: 01.01.2021 16:53
Rizespor Teknik Direktörü Tomas: Seriye devam etmek istiyoruz

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Yeni bir seri başlattık. Gençlerbirliği maçıyla bu seriye devam etmek istiyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Yeni bir seri başlattık. Gençlerbirliği maçıyla bu seriye devam etmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü Gençlerbirliği ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Stjepan Tomas idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni bir seri başlattıklarını söyleyen Tomas, "Gençlerbirliği maçında bu seriye devam etmek istiyoruz. Önemli bir maç, zor maç olacağını biliyoruz. Gençlerbirliği iyi bir takım. İyi pas yapıyor, bizim doğru cevap vermemiz lazım. Pazar günü 3 puan alarak hep beraber kutlayacağız" dedi.

'EN AZ 2 OYUNCU ALMALIYIZ'5 Ocak'ta başlayacak transfer döneminde en az 2 oyuncu almak istediklerini belirten Tomas, "Kafamızda en az 2 oyuncu almak var. Çalışmalar devam ediyor. Bizim için zor olacak. Gerekli yabancı sayımız zaten var. 3 kişi dışarıda. Diamonde, Umar ve Dimitrios. Bizim için karar vermek zor olacak ama en az 2 oyuncu almamız gerekiyor" ifadesini kullandı.'YOĞUN BİR TEMPOYA GİRİYORUZ'

Tomas,"Yoğun bir fikstür ile yoğun bir tempoya giriyoruz. Haftada iki maç oynayacağız. Sakat oyuncularımız var. Remy'nin tedavisine İstanbul'da devam ediliyor, Emir Dilaver, Boldrin, Melnjak ve Abdullah Durak'ın da tedavileri sürüyor. Futbolcuların durumu maç günü netleşecek. Yasin Pehlivan'da cezası nedeniyle karşılaşmada görev alamayacak "dedi.

Rizespor Teknik Direktörü Tomas: Seriye devam etmek istiyoruz
Rizespor Teknik Direktörü Tomas: Seriye devam etmek istiyoruz
Rizespor Teknik Direktörü Tomas: Seriye devam etmek istiyoruz
Rizespor Teknik Direktörü Tomas: Seriye devam etmek istiyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Yaşar Güler İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Seren Serengil Yılmaz Erdoğan Cengiz Kurtoğlu
Spor Can Bartu Ryan Babel Ersun Yanal Abdullah Avcı Arda Kardeşler
Tüm Haberler Adana Yılbaşı Hisarcık Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rizespor Teknik Direktörü Tomas: Seriye devam etmek istiyoruz - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 17:03:11. #1.14#
title