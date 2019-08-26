Rizeli futbolcunun eşi Irina Moroziuk çekiliş yaptı! Sosyal medya sallandı

26.08.2019 14:44

Çaykur Rizespor'a devre arasında Dinamo Kiev'den transfer olan Ukraynalı futbolcu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un paylaşımı olay oldu.

Instagram'da 30 bin takipçisi olan Irina Moroziuk, dün akşam paylaştığı videoda taraftarlara vereceği bir forma için çekiliş yapacağını söyledi.

ÇEKİLİŞE YOĞUN İLGİ

Irına Moroziuk çekilişte vereceği formaya kendi parfümünün sıkıldığını ve formayı Sivasspor maçında da giydiğini belirtti. Moroziuk'un bu paylaşımı kısa sürede binlerce yorum alırken taraftarların çekilişe büyük ilgi gösterdiği görüldü.

Model olan Irına Moroziuk'in Instagram'da 29 bin takipçisi bulunuyor. Irına'nın paylaşımları takipçilerinden büyük beğeni alıyor.

FUTBOL TOPUNU DÜŞÜRMEDEN ÜSTÜNÜ ÇIKARMIŞTI

Irina Moroziuk'un geçtiğimiz günlerde futbol topunu düşürmeden elbisesini çıkardığı video sosyal medyada çok konuşulmuştu.