Rize'de Kendirli beldesi ile 4 köy karantina altına alındı
Rize'de koronavirüs tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Kendirli beldesi ile 4 köy karantina altına alındı.
27.03.2020 17:59 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:59
Rize'de koronavirüs tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Kendirli beldesi ile 4 köy karantina altına alındı.
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Kaynak: Dunya.com