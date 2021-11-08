Rize'de çay bahçesine devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı - Haberler
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Rize'de çay bahçesine devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Rize'de çay bahçesine devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

Rize'nin Güneysu ilçesinde minibüsün çay bahçesine devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

RİZE (AA) - Rize'nin Güneysu ilçesinde minibüsün çay bahçesine devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Yenicami köyünde Yakup Özçelik (54) yönetimindeki 53 M 8001 plakalı minibüs, çay bahçesine devrildi.

Kazada sürücü Özçelik ile minibüste yolcu olarak bulunan Ethem (67) ve Havva Selçuk (66) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri
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