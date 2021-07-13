Rıza Çalımbay ve Hakan Arslan, Binali Yıldırım ile telefonda görüştü
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Rıza Çalımbay ve Hakan Arslan, Binali Yıldırım ile telefonda görüştü

Rıza Çalımbay ve Hakan Arslan, Binali Yıldırım ile telefonda görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcu Hakan Arslan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile telefon görüşmesi yaptı.

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcu Hakan Arslan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile telefon görüşmesi yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve takım kaptanlarında Hakan Arslan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çalımbay ve Arslan, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında yapacakları uçak yolculuğu için verdiği destekten dolayı Yıldırım'a teşekkür etti ve kendi sahalarında oynayacakları ilk Avrupa maçına Yıldırım'ı davet etti.

Yıldırım, Sivasspor'a UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı maçlar için başarılar dileyerek, takımın durumu hakkında da Çalımbay'dan bilgiler aldı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Rıza Çalımbay ve Hakan Arslan, Binali Yıldırım ile telefonda görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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